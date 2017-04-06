В волгоградском регионе стартовала экологическая акция «Чистая область – 2017». В рамках акции во всех районах Волгоградской области пройдут мероприятия по уборке территорий населенных пунктов, лесных массивов, вдоль автотрасс и железнодорожных путей.

Все работы планируется завершить уже к 3 мая. За это время необходимо выявить места несанкционированных свалок в муниципальных образованиях, на особо охраняемых природных территориях и лесных участках и организовать уборку. Для этого будут проведены рейды и субботники.

Стоит отметить, что сотрудники Облкомприроды проводят инспекционные проверки и вне рамок объявленной акции, определяя участки патрулирования с учетом ежедневно поступающей информации о времени и маршрутах транспортировки отходов, а также местах их несанкционированного сброса. Только за предыдущую неделю экологи провели 61 рейд, составлено 44 административных протокола за нарушение природоохранного законодательства.

Как отмечают в профильном комитете, одной из самых загрязненных остается территория областного центра. За последнюю неделю марта инспекторы составили 30 протоколов на лиц, которые незаконно сбрасывали отходы на почву. В результате нарушители не только выплатят штрафы и очистят участки, но и возместят нанесенный природе ущерб.

Всего с начала 2017 года сотрудники Облкомприроды провели более 580 рейдовых проверок, составлено 556 административных протоколов, назначено штрафов на общую сумму более 2,7 миллиона рублей. Кроме того, за загрязнение окружающей среды нарушители обязаны возместить ущерб на общую сумму 24,5 миллионов рублей.