В Мемориальном парке на Мамаевом Кургане будет высажен Сталинградский тополь, а точнее — его клон. Как известно, сейчас тут ведутся работы по благоустройству парка. На данный момент рабочие уже приступили к закладке поливочного водопровода и организации системы освещения. По окончании всех работ обновленный парк украсит исторический и природный памятник – Сталинградский тополь, выращенный из побега легендарного дерева с Аллеи Героев.

Памятный знак представляет собой трехгранную призму, на которой изображено дерево: его ствол символизирует руки, держащие крону, а листочки — ладони. Сам знак будет выполнен из алюмо-композитного материала, на котором лазерной резкой нанесен сложный узор.

Как пояснил Сергей Матовников, заместитель директора по учебной работе, заведующий кафедрой «Дизайн и монументально-декоративное искусство» ВолгГТУ: «Внутри знака будет размещен росток знаменитого Сталинградского тополя, расположенного на Аллее Героев. Пока деревце не окрепнет, памятный знак будет для него своеобразным каркасом и защитой. Как только саженец подрастет, верхнюю часть памятного знака демонтируют. Сталинградский тополь, переживший войну, станет памятным знаком парка, как символ победы жизни над смертью».

Концепция памятного знака была разработана студентами в ходе архитектурно-дизайнерского конкурса на базе ВолгГТУ. Архитектурный объект будет установлен в начале Аллеи России. Добавим, что Аллея Россия появится в Волгограде в рамках всероссийской эколого-патриотической акции Минприроды.

Справка: В июне 2013 года специалисты Волгоградского ботанического сада провели процедуру стерилизации 20 почек дерева, это был первый этап операции по воссозданию копии растения.