Зеленые зоны нашего города продолжают расширяться. Сейчас ведутся работы по высадке лесов. Во всех лесничествах проводятся работы по посадке саженцев различных растений. В городе также высаживают немало молодых деревьев. Буквально на прошлой неделе на Центральной набережной высадили катальповую аллею. А в конце апреля в долине реки Царица планируют посадить тысячу деревьев.

Посадка деревьев будет проходить в рамках всероссийская акция «Дарим лес». Во время этой акции на заповедной территории местного значения – в долине реки Царица (в Ворошиловском участковом лесничестве) — пройдет семейный экологический фестиваль и будет высажено 1000 деревьев.

Инициатором проекта выступает ООО «Искусство жизни» при поддержке Благотворительного фонда «Доброта на Волге». Проект поддержало муниципальное учреждение «Горэколес», которое будет осуществлять последующий уход за саженцами (полив, санитарная обработка).

Участником данного мероприятия может стать любой желающий. Вы можете принять непосредственное участие в посадке деревьев или внести материальный вклад.

Стоимость одного саженца 250 рублей

* Акция «Дарим лесу один саженец» 🌱= 250 руб.

Оплатив один саженец, вы получаете на почту фотоотчет о посадке леса!

* Акция «Дарим лесу два саженца»🌱🌱= 500 руб.

Оплатив два саженца, вы получаете на почту именную благодарность!

* Акция «Дарим лесу четыре саженца» 🌱🌱🌱🌱=1000 руб.

Оплатив четыре саженца, вы получаете уникальную возможность получить именное дерево: рядом с саженцем будет установлена именная табличка с вашими инициалами, а вам на почту будет выслан электронный сертификат об именном дереве и его фотография.

Акция по посадке деревьев будет проходить 30 апреля. Все подробности вы можете получить в сообществе «Дарим лес Волгограду».