Уже в скором времени в лесничествах региона начнутся мероприятия по ликвидации очагов вредителей хвойных и лиственных деревьев. Работы будут проводиться в 12 лесничествах.

По данным областного Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, обследования проведены во всех лесничествах Волгоградской области. Чтобы предотвратить распространение опасных насекомых-вредителей и повысить устойчивости насаждений, принято решение в 12 из 22 лесничеств провести обработку массивов. Работы будут выполнены в конце апреля – начале мая.

Стоит отметить, что Волгоградская область относится к малолесным регионам. Зеленые зоны занимают площадь 482 тысячи гектаров, что составляет 4,3% территории области. При этом 36% лесов области – рукотворные насаждения. В Год экологии волгоградские лесники продолжают работу по обновлению и увеличению площади лесных массивов. С 2014 по 2016 год деревья высажены на территории площадью более трех тысяч гектаров. В 2017 году новые леса появятся на тысяче гектаров, на сегодняшний день высажено более 20 тысяч молодых деревьев.