В Волгограде продолжают убирать мусор, который накопился за зиму. На днях с улицы Майской в Кировском районе было вывезено 10 кубометров мусора. С помощью спецтехники территория рядом с жилыми кварталами была очищена от скопления твердых бытовых отходов. Уборка была организована районной администрацией силами муниципальных учреждений. Всего с начала периода весеннего благоустройства в городе ликвидировано 36 свалок, это почти 400 тонн мусора.

Стихийная свалка образовалась на пересечении ул. Майской и переулка Советский из-за недобросовестных жителей домов и проезжающих автомобилистов, предпочитающих выбрасывать мусор на обочину дороги.

Субботники проходят во всех районах города. Следующий состоится уже 8 апреля и пройдет во всех районах города. В Кировском районе в этот день планируется привести в порядок наиболее значимые места отдыха и зеленые зоны, в том числе сквер возле ДК им. Кирова.