С наступлением весны на всей территории региона проводятся экологические акции, во время которых убирается мусор, расчищаются водоемы и благоустраиваются родники. В Волгограде также была организована уборка городских территорий, а также городских лесов. Так, в рамках месячника по благоустройству экологическая акция прошла на территории Ворошиловского лесничества в долине реки Царицы. Во время мероприятия сотрудники МУ «Горэколес» совместно с волонтерами благотворительного фонда «Возрождение малых рек России» привели в порядок после зимы территорию возле Царицынского родника.

В пойме реки Царицы добровольцы очистили родник и прилегающую территорию от прошлогодней листвы и сухих веток, собрали и отправили на утилизацию накопившийся за зиму мусор, проверили состояние устройства для сбора родниковой воды.

Отметим, что в экологических акциях активное участие принимают молодежные и патриотические организации, а также учащиеся высших и средних учебных заведений. Так, уборка территории вблизи Шенбруннских родников в границах Красноармейского лесничества пройдет совместно с членами школьного лесничества школы № 115. К работам по благоустройству Сарпинского участкового лесничества присоединятся ученики местной школы, запланирована и уборка территории возле пруда Барыня в Кировском лесничестве.

Добавим, что в прошлом году в природоохранных акциях приняли участие свыше тысячи волгоградцев. С территорий пяти городских лесничеств было вывезено четыре тысячи кубометров твердо-бытового и строительного мусора, убран сухостой, высажено порядка 200 деревьев и кустарников. В текущем году работа по приведению в порядок городских лесов будет продолжена.