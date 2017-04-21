В ближайшее время на самые востребованные волгоградцами автобусные маршруты выйдут новые автобусы, доставленные в город 20 апреля. В настоящее время свыше 250 автобусов большой вместимости обслуживают 15 опорных муниципальных маршрутов – это низкопольный, комфортный и безопасный транспорт, оснащенный ГЛОНАСС и системами климат-контроля.

Возможность отопления и кондиционирования воздуха предусмотрена и в салонах новых 30 автобусов средней вместительности, что позволит волгоградцам с комфортом передвигаться по городу в любое время года. Прибывший подвижной состав также оснащен модулями глобальной навигационной спутниковой системы.

Как пояснил представитель комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда Алексей Кузьмин: «Волгоград получил 30 новых автобусов средней вместимости — так называемых, авто-СВ. Благодаря ГЛОНАСС, движение этих автобусов будут отслеживать операторы центра управления пассажирскими перевозками, они контролируют соблюдение графика движения. Это гарантирует безопасность и удобство поездок волгоградцев. Машины оснащены валидаторами, горожане смогут использовать транспортную карту «Волна», которая позволяет экономить на оплате проезда. Данные автобусы мы направим на наиболее популярные у волгоградцев муниципальные маршруты.»