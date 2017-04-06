День здоровья, который пройдет уже 7 апреля, в Волгограде отметят спортивными состязаниями. В рамках мероприятия на территории сквера им. Саши Филиппова состоится детский спортивный праздник «Вместе с чемпионами». Его участниками станут около 300 школьников.

На открытии праздники гостей и участников поприветствует трехкратная чемпионка мира по борьбе на поясах, заслуженный мастер спорта России Серафима Сафонова. После приветственного слова она проведет для всех собравшихся разминку. Кроме того, свою часть зарядки подготовят и учащиеся каждой школы. 12 команд померятся силой и ловкостью в «Веселых стартах».

В рамках праздника состоятся показательные выступления юных спортсменов по кекусинкай, рукопашному бою и самообороне, а также по современным танцевальным направлениям. На площадке сквера также пройдет парад школьников, завоевавших в этом году призовые места на спортивных состязаниях различного уровня. Начало праздника в 10:00, вход свободный.