В этом году в День космонавтики Волгоград присоединится к всероссийскому историческому квесту «Первый. Космический», приуроченному к этому знаменательному событию. Квест будет проходить в Волгоградском планетарии. Участниками квеста может стать любой желающий в возрасте от 14 лет.

Совершеннолетним кандидатам в космонавты необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте волонтерыпобеды.рф, а затем связаться с руководителем «Волонтеров Победы» в своем регионе. Школьникам же необходимо сформировать собственные команды-экипажи и выйти на связь с региональным координатором «РДШ».

«Первый. Космический» – это настоящая история, основанная на реальных фактах об освоении космоса. Ряд заданий и этапов расскажут о личном опыте космонавтов, Героев России Сергея Волкова и Сергея Рязанского.

Участники квеста смогут побывать в роли космонавтов и учёных. В рамках мероприятия им будет дана возможность познакомиться с историей освоения космического пространства, а затем использовать полученные знания для «спасения Земли от надвигающейся энергетической катастрофы».

Достоверность и научность содержания помогут обеспечить партнёры квеста – Объединенная ракетно-космическая корпорация и «Информационный центр атомной отрасли». Увлекательность и динамику создадут организаторы Всероссийского исторического квеста, посвященного Дню Космонавтики, – «Волонтёры Победы» и Волгоградский планетарий.

Квесть состоится 12 апреля, начало в 11:00. Подать заявку можно на сайте волонтёрыпобеды.рф