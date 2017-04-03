В минувшее воскресенье в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького состоялась открытие необычной фотовыставки. Фотохудожник Алексей Сивков представил свои работы в рамках проекта о жизни детей и подростков с расстройствами аутистического спектра «Особая грань реальности».

На выставке представлены работы Алексея Сивкова. Съемки для проекта начались еще в 2011 году. Проект имеет социальную, гуманитарную, просветительскую направленности. Он посвящен проблеме детского аутизма и социальной интеграции «особых» детей и взрослых. Фотосъемки для этого проекта проходили в Москве, Северодвинске, Киеве, Санкт-Петербурге, Дмитрове, Новодвинске, Волжском, Архангельске и Волгограде.

Открытие выставки состоялось 2 апреля во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. По словам самого автора, эта выставка расскажет о принятии и понимании, о терпимости к особенным людям, о том, что делает наше общество цивилизованным. Выставка расположилась в экспозиционном пространстве библиотеки. Работа выставки продлится до 16 апреля, ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Фото предоставил Александр Баранов