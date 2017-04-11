В этом году выросли размеры грантов для начинающих фермеров. В 2017 году начинающие фермеры, занимающиеся разведением КРС для производства молока или мяса, смогут получить до 2,9 миллионов рублей господдержки. Максимальный объем грантов для этой категории по другим отраслям возрастет до 1,5 миллионов рублей. Ранее сумма гранта не превышала одного миллиона рублей.

Итак, в этом году на поддержку начинающих фермеров было выделено 60 миллионов рублей, что на 35% больше, чем в 2016. При этом максимальная сумма гранта с одного миллиона повысится до 2,9 миллионов рублей.

Кроме того, важной задачей 2017 года является развитие в каждом районе сельскохозяйственной кооперации, которая даст возможность фермерам закрепиться на рынке сбыта сельскохозяйственной продукции.