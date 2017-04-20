В мае для удобства пассажиров будет пущен дополнительный скорый поезд № 208/207 Воронеж – Волгоград. Он начнет курсировать уже с 12 мая.

По данным пресс-службы Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), поезд отправится со станции Воронеж-1 12 мая в 19:10 и прибудет в Волгоград 13 мая в 6:45. Из Волгограда поезд отправится 13 мая в 22:15, а на вокзал станции в Воронеж-1 он прибудет 14 мая в 11:15. Время в пути из Воронежа в Волгоград – 11 час 35 мин., из Волгограда в Воронеж – 13 часов 00 мин.

Поезд №208/207 проследует с остановками на станциях ЮВЖД: Колодезная, Лиски, Бобров, Таловая, Поворино. В составе поезда будет 15 вагонов (плацкарт и купе), в том числе с местами для инвалидов. Продажа билетов на данный поезд уже открыта.