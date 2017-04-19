На форуме «Имидж Волгограда» был предложен новый символ для нашего города — скульптура Веры Мухиной «Мир», которая украшает собой купол волгоградского Планетария. Именна эта скульптура, а точнее её интерпретация, была предложена в качестве символа будущего Волгограда.

Как сообщает ВолгаПромЭксперт, предложение о формировании символа поступило от общественного совета «Имидж Волгограда». Символ выбирали из памятников, которые находятся в нашем городе. Но так как большая их часть имеет то или иное отношение к войне или Победе, выбор членов совета пал именно на эту скульптуру.

Скульптура «Мир» была сделана специально для Волгограда. Она представляет собой собирательный образ тех направлений, которые отражают стремление города к созиданию. Так, поза скульптуры говорит о гостеприимстве, колосья — о щедрости и богатстве волгоградской земли. Глобус показывает многонациональность населения региона, а голубь символизирует мир.

Как пояснил член общественного совета президент медиагруппы «Премия» Вячеслав Черепахин: «Это безусловно не подмена символа Родины Матери, это новый символ, который призван ее дополнить. Скульптура «Родина-мать зовет!» — это символ нашей Победы, это символ наших достижений и героизма в Великой Отечественной войне. Но нам нельзя цепляться только за прошлое. Нам нужно двигаться вперед, и здесь нужны символы будущего. Кем и какими мы хотим быть? Мы хотим быть богатыми, общительными, мирными. Мы хотим расти. И скульптура Веры Мухиной все это отражает и символизирует все эти наши мечты».

Перед тем, как символ будет одобрен, его изображение будет выложено в сети интернет на обсуждение жителей города. В том случае, если волгоградцам символ понравится, будет разработан брендбук для дальнейшего использования данного символа на различных мероприятиях и событиях, а также во время работы волгоградских делегаций в других регионах и на международном уровне. Как считают члены общественного совета «Имидж Волгограда», фигура «МИР» легко подойдет под различные события, которые будут проходить в нашем городе и на других площадках.

По словам члена общественного совета «Имидж Волгограда» Оксаны Бабижаевой: «Скульптура «Мир» стала последней монументальной работой Веры Мухиной. Именно так она увидела Волгоград. Эта ее работа несправедливо забыта в архитектурном комплексе нашего города. Предлагая ее в качестве символа будущего Волгограда, мы не подменяем исторически сложившийся символ Родины Матери, но можем показать наш город с другой стороны. Город мира, созидания и надежды».

Справка: Скульптура Верой Мухиной «Мир» имеет вес в 7 тонн, а её высота составляет 7 метров. Была отлита в Москве к дате открытия планетария (1954 году). Скульптура представляет собой женщину, которая держит в правой руке сноп, а на левой, поднятой над головой, изображение земного шара, с которого слетает белый голубь.