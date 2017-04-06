В этом году на главной высоте России решено было благоустроить Мемориальный парк комплекса, который долгие годы находился в не очень пристойном виде. Работы тут не проводились более 50 лет. И вот с наступлением весны рабочие приступили к благоустройству зеленой зоны у подножия Мамаева Кургана. В рамках работ тут планируется обустроить Аллею России, на которой высадят саженцы рябины, черемухи, клена, лиственницы, а также молодые сосны и ели, привезенные с разных уголков России. Всего тут планируется высадить свыше 300 единиц новых деревьев и кустарников. Деревья с памятными табличками, высаженные в 1965 году в честь погибших защитников Отечества, будут сохранены.

Уже сейчас на площадке начался очередной этап благоустройства. Рабочие завершают укладку бордюрного камня и готовят щебеночное основание под дальнейшее мощение аллеи тротуарной плиткой. Таким образом, Аллея Россия постепенно приобретает свои очертания. В ближайшее время в парке начнутся подготовительные работы по строительству поливочного водопровода и организации системы освещения.

Работы по опиловке и сносу сухих и аварийных деревьев, выкорчевке пней и демонтажу старого асфальтобетонного покрытия здесь уже были проведены коммунальными службами. В настоящее время на объекте ведется обустройство будущей аллеи.

По окончании работ у подножия Мамаева кургана будет создан большой современный и благоустроенный парк. Столь масштабный проект реализуется впервые за 50 с лишним лет. В рамках первого этапа благоустройства парка будет обновлена зеленая зона площадью 3,6 гектаров. Главной композиционной доминантой этой части парка станет Аллея России. Согласно проекту на территории появятся пешеходные дорожки, современные парковые светильники и садовая мебель – урны, лавочки и парковые диваны, адаптированные для маломобильных горожан. А для того, чтобы обеспечить деревьям должный уход, на территории парка построят автоматическую систему полива. Протяженность пешеходных дорожек составит порядка 1,5 километров, освещать их будут несколько десятков уличных светильников.