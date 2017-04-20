Партнерами «Дом.ru Клуб» — программы лояльности телеком-оператора «Дом.ru» — стали известные интернет-магазины «Аптека.ру», Оstrovok.ru, Quelle, GorodTokyo и Decathlon. Количество партнеров программы превысило 150.

В «Аптека.ру» можно приобрести лекарства, предметы гигиены, спортивное питание, медицинские изделия и приборы. На Оstrovok.ruможно забронировать отели, хостелы и апартаменты по всему миру. Quelle поставляет одежду и обувь из Европы, а GorodTokyo– продукты питания, косметику, хозяйственные, детские и другие товары из Японии. Decathlon предлагает инвентарь и экипировку для более чем 70 видов спорта.

Участники программы «Дом.ru Клуб» получают баллы за каждую покупку и могут использовать их, оплачивая не только услуги «Дом.ru», но и товары компаний-партнеров на сайте https://club.domru.ru.

На сайте можно заказать фирменные карты международной платежной системы MasterCard:«Клубную», «Универсальную» или «Премиальную». Карты отличаются условиями обслуживания, набором доступных сервисов и количеством начисляемых баллов. В апреле «Дом.ru» вдвое увеличил количество баллов за покупки по «Универсальной» карте. За каждые 25 рублей начисляется 1 балл. Например, за покупки на 400 рублей в любом магазине клиент получит16 баллов.

«Мы постоянно увеличиваем количество федеральных и региональных партнеров, чтобы участие в «Дом.ru Клуб» было интересным и выгодным для клиентов с самыми разными интересами. Надеемся, наши абоненты оценят удобство проекта, оптимизируют личный бюджет и сэкономят время, совершая покупки в интернете», — комментирует Хачатур Аветисян, директор программы «Дом.ru Клуб».

Вступить в «Дом.ru Клуб» может любой клиент оператора. Регистрация и полные правила программы – на https://club.domru.ru.