В музее Водоканала, который поддерживает и развивает компания «Концессии водоснабжения», во время школьных каникул было множество посетителей, основную часть которых составляли школьники.

В эти каникулы музей Водоканала посетили школьники из Тобольска. 13-14-летние посетители интересовались, как устроен водопровод, как очищают воду, люди каких профессий работают здесь и какое им нужно образование.

А для воспитанников Ворошиловского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних специалисты компании провели экскурсию «Путь воды»: на водоочистных сооружениях «Северные» начальник смены Анна Уманская провела воспитанников центра по самым заповедным тропам Водоканала, показав всю технологию очистки питьевой воды. Под конец экскурсии гости попросили устроить им дегустацию и с удивлением отметили, что вода из-под крана, оказывается, чистая и вкусная.

В ходе экскурсии школьники не только расспросили о профессиях и специальностях водоканального хозяйства, но и увидели, как волжская вода превращается в питьевую, узнали, сколько сил и ресурсов уходит на очистку воды и стоков, поняли, почему воду нужно беречь. Знания о бережном отношении к природным ресурсам особенно необходимы младшему поколению, ведь на него в будущем ляжет ответственность за экологическое здоровье нашей планеты.

Компания сотрудничает не только с детьми, но и со старшим поколением. На днях в музее Водоканала побывали постоянно проживающие в Волгоградском областном геронтологическом центре. Любознательные бабушки и дедушки с удовольствием ходят по музеям, а экскурсия в музей Водоканала дала им повод вспомнить молодость: история коммунального хозяйства неразрывно связана с историей города, а значит, с судьбами живущих в нем людей.