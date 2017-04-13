В Волгоградской области завершился сезон охоты на птиц. Уже с 11 апреля на всей территории региона запрещается охотиться на водоплавающих и боровых птиц.

По данным Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в южных районах охота на селезней, уток, гусей, куропаток и вальдшнепов завершена уже с 3 апреля, с сегодняшнего дня запрет вступил в силу и на северных территориях региона.

Облкомприроды напоминает любителям охоты, что в течение 20 дней с момента завершения сезона они должны направить сведения о добытой дичи по месту выдачи разрешения. Не выполнившие это требование охотники будут оштрафованы: для граждан размер штрафа составит от пятисот до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 35 тысяч рублей. Кроме того, у нарушителей могут быть конфискованы орудия охоты.