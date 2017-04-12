Сергей — основатель и редактор экономического интернет-портала «ВолгаПромЭксперт»

Высокий, средних лет мужчина в пиджаке встретил меня на проходной одного из крупных промышленных предприятий. По-дружески поздоровавшись, он уверенным маршем двинулся в направлении производственных корпусов. Это Сергей Жуков — владелец информационного ресурса «ВолгаПромЭксперт». Но что это за человек, как ему удалось стать, пожалуй, единственным экспертом в сфере промышленности и бизнеса Волгоградской области?

«#СейчасМыВсеУзнаем!» — именно с этих слов частенько начинается его рассказ о состоянии дел промышленного комплекса и экономической сферы региона. Его профессиональное кредо — ничего не принимать на веру, пробовать, смотреть на проблему под разным углом, делать выводы. Принципы эти вырабатывались годами. Его история началась в 90-е, к которым уже приклеилось определение «лихие». Оно и понятно, тогда вести бизнес можно было только дерзко и с большим размахом.

«Первый опыт административной работы и креативного мышления я приобрел, работая в «Русском доме Селенга». За полтора года я прошел путь от специалиста до директора регионального филиала в Ярославле. Это было интересное время. Тогда все граждане страны хотели получать огромные проценты, став вкладчиками «Селенга». Зарплаты там тоже были большие и куча всяких привилегий. Для меня, тогда 25-летнего парня, это казалось скорее игрой. На свои первые командировочные в должности стажера мы с друзьями закатили вечеринку, куда пригласили, как это модно сейчас говорить, «девушек с пониженной социальной ответственностью», и кутили всю ночь. Веселые были времена, но потом эта история закончилась, но новая не заставила себя ждать».

Собственный бизнес, первые личные победы и поражения давались нелегко, однако время требовало активных действий. Заочник технического вуза Сергей Жуков работы никогда не боялся.

«Мы с друзьями закупали оптом пиво и перепродавали его в розницу на вокзале, расклеивали объявления, была попытка работать даже брокерами на бирже. Мы пришли в одно из первых кадровых агентств и сказали, что не хотим ничего делать, а много денег хотим. Нам предложили быть брокерами. Пару дней мы ходили гордыми, пока не поняли, что продавать-то нам нечего. Я был челночником, торговал на рынке, занимался бартерными операциями. Много всего было. Брался за все, что приносило деньги, но разумеется, без криминала. Потом открыл магазин по продаже оргтехники и игровых приставок — один из первых в Волгограде. После прихода на волгоградский рынок сетевых игроков, этим заниматься стало не выгодно, и я перепрофилировал помещение магазина под бар «Экспресс».

«Экспресс жизни» домчал Сергея до муниципальной службы, которая по иронии судьбы стала отправной точкой в мир журналистики.

«По долгу своей работы я столкнулся с тем, что у нас абсолютно не хватает информации о промышленности, бизнесе. Ее приходилось собирать каким-то немыслимым образом. Мониторить специализированные сайты, звонить на предприятия, просматривать кучу отчетов. Так и появилась идея создать ресурс, при пользовании которым у человека сложилась бы объективная картинка происходящего. Знакомые друзья-журналисты помогли с концепцией и реализацией проекта. С работой в администрации пришлось «завязать», кстати, я не очень расстроился. Ежедневное хождение на работу, «регламенты и протоколы» всегда мне были не по душе. К тому же, сложно работать, когда знаешь, как сделать лучше, но это не вписывается в концепцию чего-то там, а, следовательно, не получится».

Оказалось, непрофессиональный журналист с аналитическим складом ума отлично справляется с ролью обозревателя, модератора сайта и креативного директора. Портал начинался с компании единомышленников из числа профессиональных журналистов, которые сегодня являются сотрудниками известных российских и зарубежных изданий.

«Наш сайт родился 9 мая 2009 году. Тогда страна стояла на пороге первого экономического кризиса. В такой сложной ситуации представители региональной промышленности и бизнеса оказались в информационном вакууме. Поэтому, когда мы стали наполнять материалами наш портал, то достаточно быстро нашли свою аудиторию. Оказалось, что людям действительно нужна такая площадка».

Первый год «ВолгаПромЭксперт» работал на чистом энтузиазме. Для Сергея началась новая жизнь с многочисленными телефонными звонками, общением, поиском тем для материалов, поездками на промышленные предприятия, но энтузиазмом сыт не будешь.

«Тяжело было, не все удавалось, все трудности со слезами на глазах переносил. А потом стал приходить вкус… Начал понимать, что мои старания оцениваются».

Сергей медленно, но уверенно продвигался вглубь цеха. В помещении стоял непривычный для моего уха гул, но он его будто не замечал. Много фотографировал, сосредоточенно что-то осматривал и делал заметки, используя свой смартфон. Мессенджер для фэйсбука — самая используемая программа для связи с коллегами и заказчиками, ведь ответить на звонок в гуле, стоящем на производстве, зачастую просто невозможно. Большой популярностью пользуется и личная страница Жукова в фэйсбуке, которая давно превратилась в блог. Частенько там разгораются споры, температура которых сравнима с жаром доменной печи. А как иначе, ведь темы обсуждают «горячие»!

«Да, я активный пользователь интернета, мне постоянно нужна электронная почта, доступ к сайту, банк-клиент, а сегодняшние технологии позволяют это делать. Я работаю ночью, днем — в разных точках страны, в поезде и в автомобиле, и мне нужно делать это оперативно. В связи с этим даже пришлось сменить своего предыдущего оператора, который не мог предоставить мне нужную скорость передачи данных. Как только появилась возможность сменить оператора, не теряя номер (технология MNP, прим. редакции), я сразу же перешел на «МегаФон». Сейчас уже плохо представляю, как работал без 4G. Высокая скорость интернета мне позволила увеличить количество и оперативность публикаций, видео и фоторепортажей с промышленных предприятий, которыми я радую своих подписчиков в Фейсбуке».

Пока мы общались, переходя из одного цеха в другой, телефон Сергея попеременно звонил, напоминая мне, что рядом — деловой, востребованный человек. Некоторые звонки заставляли героя прислушиваться, другие — оживленно что-то объяснять, но был и тот, который не оставил сомнений: Сергей — счастливый семьянин.

«У меня любимая жена и прекрасный сын. Мое хобби — раскрашивать оловянных солдатиков, мы делаем это с сыном вместе. Ему нравится, а мне здорово помогает расслабить мозг и вернуться в детство. Знаете, журналист — такая удивительная и интересная профессия, которая позволяет посмотреть на жизнь совсем под другим углом, но порой от этого нужно отключаться».

Мысленно соглашаюсь с Сергеем. Ставлю заметку на полях: интеллектуально, интересно, честно. Подписываюсь на новости Сергея Жукова в фэйсбуке.

Ты абонент МегаФона? И тебе есть что рассказать? Тогда пришли на почту a@l34.news с заголовком «Я мечтаю попасть в Рубрику МегаЛюди» короткую информацию о себе: чем занимаешься, как развлекаешься, а еще адрес твоей странички в соцсети. И кто знает, может быть следующее интервью мы напишем именно про тебя.