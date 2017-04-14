В Кировском районе с 15 апреля 2017 года прекращается обслуживание троллейбусного маршрута №18. Решение о закрытие этого маршрута было принято после анализирования пассажиропотока за последние три года. Этот маршрут уже не пользуется у пассажиров популярностью, и на протяжении последних лет их количество существенно снизилось.

После закрытия этого маршрута пассажиры смогут добираться до нужных остановок при помощи автобусов, которые на данный момент обслуживают этот участок. В настоящее время перевозку пассажиров по 2-й Продольной на данном участке осуществляют современные автобусы большой вместимости №№ 2, 55, 77 и 95.

Всем сотрудникам, которые обслуживали данный маршрут, предложены вакантные должности в других депо и подразделениях предприятия. Сотрудников МУП «МЭТ», желающих продолжить работу в южной части города, готовы трудоустроить МУП «ВПАТП-7» и ООО «Волгоградский автобусный парк».