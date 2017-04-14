По запросам волгоградцев будут скоректированы сразу четыре вспомогательных маршрута, которые дополнят комплексную транспортную схему города. Это маршрутные такси №№57, 29с, 50 и 5с, охватывающие отдаленные территории, в том числе те, что ранее не обслуживались городским общественным транспортом.

Два коммерческих вспомогательных маршрута — №29с и №50 с 15 апреля будут работать иначе. Первый из них связывает отдаленную территорию в Красноармейском районе – это улица Танеева – с ТРЦ «Акварель». Теперь маршрут дополнительно охватит улицы Шумилова и Химзаводскую. Маршрутное такси №50, соединяющее микрорайоны Семь ветров и Тулака, после ул. Рокоссовского станет поворачивать на ул. Ткачева, далее проследует по ул. Пархоменко, Кубанской, Новороссийской, Балонина, далее — по проспекту Ленина, ул. Рабоче-Крестьянской и Базисной.

Еще один коммерческий маршрут вспомогательной сети №5с свяжет поселок Соляной Красноармейского района с поликлиникой №24. Ранее маршрутные такси №5с следовали только до остановки «Ремзавод», и поселок Соляной не обслуживался городским транспортом. А с 15 мая изменится маршрут №57 вспомогательной сети общественного транспорта, конечными пунктами которого были Нижний поселок ВГТЗ и улица Кузнецкая в Ворошиловском районе. По просьбам волгоградцев, теперь он будет ходить через Дзержинский район. Таким образом, обновленный маршрут № 57 свяжет второстепенные дороги пяти районов Волгограда. Он по-прежнему продолжит обслуживать пассажиров в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах, охватив по новой схеме жилые кварталы на улицах Таращанцев, Кубинской, Покрышкина, Московской, Хорошева, Голубинская, Глубокоовражная и др.

Полный маршрут № 57 пройдет по улицам: им. Михайлова, Ополченская, Пельше, Таращанцев, пр-кт Металлургов, Кузнецова, 39-я Гвардейская, пр-кт им. В.И. Ленина, Кубинская, Лермонтова, им. Маршала Рокоссовского, им. Покрышкина, Московская, пр. Маршала Жукова, Хорошева, Хуторская, Ангарская, им. Маршала Рокоссовского, Голубинская, Глубокоовражная, Профсоюзная, Козловская, Баррикадная, Новоузенская, Елисеева, Кузнецкая. Количество транспорта на маршруте увеличится с 30 до 46 единиц.