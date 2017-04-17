В минувшие выходные на Центральной набережной города появилась катальповая аллея. Молодые саженцы катальпы были высажены в парковой зоне на Верхней террасе центральной набережной рядом с храмом Иоанна Предтечи. Мероприятие по посадке деревьев было организовано ветеранской организацией, которая в апреле этого года отмечает 30-летие со дня основания. Так они решили увековечить память о павших защитниках Сталинграда и внести свой вклад в благоустройство и озеленение родного города.

В акции приняли участие несколько десятков человек. Это были и фронтовики, и ветераны вооруженных сил и правоохранительных органов, а также ветераны труда. В рамках мероприятия состоялось выступление народного ансамбля «Сударушка».

Акция по посадке катальповой аллеи стала ярким продолжением мероприятий по озеленению и наведению порядка, проводимых в Волгограде в рамках весеннего месячника по благоустройству. Волгоградцы целыми семьями активно участвуют в субботниках, убирая мусор и украшая свои дворы, улицы и парки родного города.