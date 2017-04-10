В минувшие выходные в Волгограде прошли очередные субботники. Где-то они проходили занудно и скучно, но только не на субботнике, который был организован центром социальных программ РУСАЛа совместно с молодежным советом ВгАЗа при активном содействии администрации Тракторозаводского района. В рамках субботника, или вместо него, они провели целую экологическую акцию под названием «Нескучный субботник».

Участниками этой акции стали команды образовательных учреждений, общественных организаций и волонтеры. Во время мероприятия командам предложили принять участие в эко-квестах по сбору мусора. В квесте приняли участие девять команд, которые привели в порядок сквер возле Преображенской церкви, улицы Кастернина, Грамши и набережную Волги. Каждый собранный пакет мусора приносил баллы, дополнительные баллы получали те, кто сортировал отходы.

Пока одни соревновались в конкурсе по сбору мусора, другие, в Парке Аттракционов, собирали макулатуру. Тут проходила акция «Бумага во благо». Во время этой акции нужно было потрудиться «болельщикам», ведь каждый дополнительный килограмм макулатуры приближал команду квеста к победе, принося дополнительные очки. Все вырученные средства, после сдачи бумаги, будут перечислены в благотворительные фонды помощи детям с онкологическими заболеваниями.

Участникам эко-квестов, во время уборки, удалось собрать 360 мешков мусора. Призеры игр получили дипломы и сладкие призы. А победа досталась команде педагогического лицея-интерната имени Слипченко под названием «Бобры», которая набрала 148 очков.

Но мероприятие не ограничилось лишь сбором мусора и макулатуры. В рамках «Нескучного субботника» также прошли тематические мастер-классы «Подари земле дерево» и «Вторая жизнь ненужных вещей», организованные всенародным экологическим движение «Подари Земле Сад» и дошкольными образовательными учреждениями района. Принять участие в мастер-классах могли не только участники, но и жители района, которые пришли на мероприятие. Тут предлагали посадить желудь в горшок и смастерить поделку своими руками из пластика, картона и полиэтилена. Дополнительно здесь же прошла экологическая викторина, где присутствующие состязались на лучшие знания в области биологии.

Подводя итоги первый замглавы Тракторозаводского района Али Абубекеров выразил благодарность всем, кто в этот день откликнулся на призыв сделать мир вокруг немного лучше: «Желаю, чтобы труд, в который вы вложили частичку себя, по-настоящему ценился горожанами». А генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода Юрий Моисеев, говоря о важности экологических мероприятий, отметил: «Мы сегодня вышли и навели прядок там, где живём, в нашем общем большом доме. И этим показали личный пример всем волгоградцам».