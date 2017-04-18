Теперь всю информацию о природных парках Волгоградской области можно найти на одном сайте. Новый электронный ресурс содержит информацию об экологических мероприятиях, турах и экскурсиях, проводимых на территории природных парков, сведения об уникальных уголках природы, а также методические материалы и фотогалереи, которые можно использовать в эколого-просветительской работе.

По данным Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, создание нового сайта поможет привлечь внимание к волонтерской работе со стороны школьников и студентов, всех неравнодушных к природе родного края людей, повысить уровень экологической культуры населения в целом. Кроме того, ресурс, содержащий информацию обо всех охраняемых природных территориях, подчеркнет уникальность разнообразия флоры и фауны Волгоградской области, повысит интерес к региону со стороны туристов.

Отметим, что в Волгоградской области имеется 58 особо охраняемых природных территорий различного статуса. Их общая площадь составляет более одного миллиона гектаров – 9% от площади региона. Наиболее ценные с эстетической и природоохранной точки зрения объекты сконцентрированы на территории семи природных парков.

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