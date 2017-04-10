Телеком-оператор «Дом.ru» и премиальный пакет каналов «Настрой кино!» приглашают всех поклонников киноискусства к участию в конкурсе. Победители получат iPad Mini, экшн-камеру, беспроводные наушники и другие ценные призы, а главным выигрышем станет возможность озвучить на русском языке персонажа голливудского фильма.

Конкурс проходит с 3 апреля по 1 мая в эфире каналов пакета «Настрой кино!»: «Кинопремьера», «Кинохит», «Киносвидание», «Киносемья». На протяжении недели в эфире каналов будет появляться вопрос, связанный с фильмом «Притяжение» Федора Бондарчука. ТВ-премьера фильма состоится на канале «Кинопремьера» 26 апреля.

Стать участником конкурса может любой клиент «Дом.ru», у которого подключен пакет «Настрой кино!». Участнику достаточно ответить на вопрос в разделе «Акции» на сайте domru.ru/action. Двадцать шестой правильно ответивший станет победителем тура. Итоги каждого из 4 туров будут публиковаться по понедельникам на сатйе domru.ru в разделе «Новости».

Призами в 1-м туре станут беспроводные наушники JBL и внешний аккумулятор, во 2-м – экшн-камера HP f150 и беспроводная колонка, в 3-м – годовая подписка на пакет «Настрой кино!», в 4-м – iPad Mini 2 16 Gb.

Среди победителей всех этапов будет разыгран суперприз – озвучка одной из голливудских кинокартин с мировым прокатом. Победитель побывает на звукозаписывающей студии и получит приглашение на российскую премьеру фильма. Полные правила конкурса – на сайте http://www.nastroykino.ru/konkurs

Пакет каналов «Настрой кино!» – кино для любого настроения – доступен в сети цифрового ТВ «Дом.ru TV». Пользователи «Дом.ru TV» могут смотреть 213 телеканалов, в том числе 39 фильмовых.