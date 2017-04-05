Ещё на одной из улиц Волгограда начался дорожный ремонт. На этот раз масштабные ремонтные работы развернулись по улице Кубинской, соединяющей пр. им. Ленина и ул. Лермонтова. В настоящее время на объекте, протяженность которого составляет 1,57 км, задействованы два звена дорожных рабочих и спецтехника – самосвалы и тракторы.

Как пояснил представитель подрядной организации Гелакис Грамматиков: «Эта дорога качественно не ремонтировалась несколько десятилетий. По сути, нам предстоит построить ее заново. Снимем изношенный слой асфальта, выполним устройство выравнивающего слоя асфальтобетона, затем уложим верхнее покрытие из щебеночно-мастичного асфальта. Сейчас ведется демонтаж старого и установка нового дорожного борта. Проезжая часть вплотную примыкает к тротуарам, на которых, согласно проекту, также предусмотрено восстановление асфальтового покрытия».

Установившиеся благоприятные погодные условия позволили начать активный этап работ и на других объектах: улицах Ленкоранской, Кубанской и Домостроителей. В ближайшее время будут определены компании для восстановления дорожного покрытия на ул. Володарского от ул. Коммунистической до ул. Мира, ул. Пархоменко от ул. Невской до ул. Кубанской и ул. Краснознаменской. Продолжается прием заявок на проведение масштабных работ на еще 10 улицах, включая 2-ю Продольную магистраль, пр. Героев Сталинграда, Набережную 62-й Армии и другие ключевые транспортные артерии города, на которых десятилетиями не проводился качественный ремонт.