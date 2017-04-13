Не так давно на улице Кубанской начался дорожный ремонт. На участке уже завершились подготовительные работы, во время которых рабочие полностью выполнили демонтаж старого и установку нового дорожного бордюра, а также смонтировали свыше 1500 метров нового садового бордюра, отделяющего проезжую часть от пешеходной зоны. Фрезерованием удалено 2600 кв. м. изношенного асфальтобетонного покрытия, не обновлявшегося с начала века, начались работы по устройству основания и выравнивающего слоя из щебня на проезде, ведется укладка верхнего слоя асфальта на тротуарных дорожках.

Как пояснил руководитель дорожной компании Гелакис Грамматиков: «Дорожное полотно сформируем с боковым уклоном для надежного отвода воды. Тщательная подготовительная работа – залог качественного обустройства выравнивающего слоя. На него будет уложен щебеночно-мастичный асфальтобетон. Замена двух слоев позволяет создать надежное, долговечное покрытие. Компания заинтересована в выполнении качественного восстановления, гарантию на работы даем в 4 года».

За время работ на этом участке будет заменено свыше 9500 кв. м. асфальтобетонного покрытия дорожного полотна и более 4100 кв. м. тротуарных дорожек, приведены в порядок ливнеприемники. По словам представителя МУ «Комдорстрой» Сергея Полежаева: «Сейчас восстановительные работы вступают в активную фазу и на других дорожных объектах. При этом привлекаются подрядные организации, обладающие хорошим опытом и качественной технической базой. Используется щебеночно-мастичный асфальтобетон, отвечающий современным требованиям долговечности, ровности, коэффициенту сцепления».