Ещё на одной из улиц города начался ремонт. На этот раз работы ведутся по улице Домостроителей. Вместе с соседними улицами этот объект протяженностью 600 метров образует трассу, ведущую в центр города в объезд основных магистралей.

Сейчас на участке начались работы по обустройству пешеходных дорожек. Рабочие уже выполнили земляные работы для устройства бортового камня будущего тротуара, установили садовый бортовой камень, завершили фрезерование старого покрытия. Сейчас ведется укладка щебеночного основания пешеходной дорожки вдоль проезжей части. Работы идут активно, в ближайшие дни планируется приступить к асфальтированию. При сохранении благоприятных погодных условий дорожная организация намерена через три недели закончить комплексное обновление объекта протяженностью 600 метров.

Как пояснил главный инженер дорожной компании Александр Федотов: «Согласно проекту здесь предусмотрено удаление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия фрезой, потом устройство выравнивающего слоя и верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Одновременно будет проводиться укрепление щебнем обочины шириной 1 метр. Общая площадь обновленного покрытия проезжей части составит 4,5 тыс. кв. метров. После завершения асфальтирования на улице будут установлены дорожные знаки и нанесена разметка».

Работы выполняются комплексно: не только с полной заменой асфальтового покрытия проезда, но и с устройством тротуара. При этом большая часть тротуара площадью 650 кв. метров будет построена заново, еще 450 кв. метров покрытия будет восстановлено на существующем старом основании. Таким образом, после завершения работ протяженность нового тротуара вырастет более чем в два раза, и пешеходы получат новую удобную дорожку. Восстановление не только проезжей части для автомобилей, но и дорожек для жителей предусмотрено в рамках формирования комфортной городской среды и комплексного обновления магистралей.