Очередная пешая экскурсия в рамках проекта «Free Walking Tours» будет проходить в центре города по одной из немногих сохранившихся царицынских улиц — улице Гоголя. Именно здесь 100 лет назад у гостей нашего города складывались первые впечатления о нем: на этой улице были лучшие магазины, рестораны и гостиницы, оснащенные первыми в России лифтами.

Участников экскурсии ждут 12 апреля к 16:00 возле Нулевого километра автодорог Волгоградской области. Экскурсия начнется с Нулевого километра автодорог Волгоградской области, охватит улицу Пролеткультскую (бывшую Екатерининскую) и финиширует на Привокзальной площади.

Напомним, что проект бесплатных городских экскурсий «Free Walking Tours Волгоград» успешно реализуется Агентством развития туризма в волгоградском регионе с 2016 года. Объектами показа уже стали Аллея Героев и улица Мира. Все пешеходные маршруты рассчитаны на 45-50 минут. С историей и культурой города знакомят экскурсоводы Туристско-информационного центра Волгоградской области.