Каждый из нас может сделать доброе дело. Этой весной волгоградский областной благотворительный фонд защиты животных объявил о старте «Марафона добра». В рамках этого марафона будут проводиться различные развлекательные мероприятия, а собранные средства будут направлены на реализацию социального проекта «Эко-Центр для детей и молодежи «Солнечная долина», о котором мы писали в своей статье «32 лошади из приюта «Дино» могут остаться без дома».

В рамках марафона уже был проведен первый концерт. Многие, кто посетил мероприятие, остались очень довольны и с нетерпением ждут следующего. И вот уже сейчас известно, где и когда будет проходить следующее мероприятие. Второй концерт, проводимый в рамках марафона, состоится 28 апреля в кафе CHROM» («Хром»), по адресу хутор Госпитомник, переулок Парковский, 1б. Стоимость билета 250 рублей, а дети до 12 лет могут пройти бесплатно. На входе вместе с билетом выдается силиконовый браслет. Все билеты имеют корешки с номерами, которые будут участвовать в розыгрыше подарков от партнеров мероприятия.

Напомним, что те, кто посетит все мероприятия марафона и соберет коллекцию из 7-ми браслетов, тот получит отличный подарок — месячный абонемент на занятия верховой ездой в «Солнечной долине».

В рамках мероприятия гостей ждут веселые конкурсы и розыгрыши призов, катание но лошадях, шоу «служебная собака», дуэт фокусников, файер-шоу, фотосессия с лошадьми и мотоциклами от EquiPhoto34, выступление студии танца «HOGWARTS» и выступление музыкальных команд.

Телефон для связи 8-961-063-82-18.