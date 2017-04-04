1 апреля случилось замечательное событие для Волгограда. Нет, вы не угадали, мы не о празднике дураков и всего из него вытекающего. Мы об открытии нового бара «Музконвейер» и приезде группы «План Ломоносова».

«Плану…» уже семь лет. В арсенале трех гитаристов, ударника и солиста – четыре альбома, один из которых написан на стихи Владимира Маяковского. Творят ребята в направлении панк-рок, для тех, кто не в теме — это громко, жестко и нереально драйвово (на правах личного мнения)! Еще один интересный факт: фронт-мен группы – известный актер Александр Ильин. Живой Волгоград не мог обойти это событие вниманием и встретился с ребятами.

Оказалось, в Волгоград группа приезжает уже не в первый раз, а один из гитаристов коллектива — наш земляк.

«Классно все, как правило, в Волгограде, нас тепло встречают. Даже есть группа, которая перед нами всегда здесь играет — «Симптом Ортона», хорошие дядьки».

Тепло ребят встречают не только в Волгограде. В Белоруссии и Америке тоже есть поклонники панк-рока. Однако, этого ребятам мало. В Москве, вот уже 4 года, согласно плану Ломоносова, музыканты организуют «Фестиваль Уходящего Лета». Поговаривают, движ необычайная! Однако, как признался Александр Ильин в беседе с нами, вопрос о проведении пятого фестиваля пока остается не решенным.

«У нас люди, как правило, не очень интересуются новыми группами, а мы на фестиваль приглашали именно такие, начинающие коллективы. Но люди не очень ходят, поэтому мы думаем делать ли это…»

К более удачным экспериментам группы можно отнести крайний альбом «Облако в штанах», написанный на стихи Владимира Маяковского.

«Панк-рок ломает стереотипы, позволяет смело экспериментировать вне зависимости от умения..Маяковский нам близок, он тоже ломает рифму, строфу. Это был смелый эксперимент! На запись альбома мы потратили около двух лет. Приходилось много чесать себе репу, чтобы сохранить рифму, поделить поэму на части. Интересно было и презентовать альбом, мы делали это, как панк-арт спектакль, там были инсталяции, экраны, лед шар, мы находились внутри происходящего».

Есть у группы и песня на отрывок из биографии Ломоносова, правда на стихи гения, ребята пока не замахиваются. В планах — другое.

«Хочется отдохнуть от одного великого. Наши три альбома — это как один большой альбом, там даже нумерация сплошная. Четвертый альбом будет им под стать, он будет на наши стихи». (Стихи к трем из четырех альбомов группы написаны Александром Ильиным, прим. ред.).

Стихи стихами, но меня не отпускала мысль, что передо мной сидит не просто группа и ее фронтмен — молодой обаятельный мужчина с бородой, большими выразительными глазами и тонной обаяния. Я знала, это актер Александр Ильин, запомнившийся всем «жертвам» ситкома «Интерны», как Лобанов. Вопрос о тяготах актерской жизни и о бытие в рамках приклеившегося образа недалекого интерна не заставил себя ждать.

«Здесь не от меня зависит, это зависит от Вас. Я до проекта «Интерны» сделал кучу всего и после. Однако, поскольку канал развлекательный, сериал постоянно показывают, даже несмотря на то, что он уже давно закончился. А люди, конечно, сидят и слюни пускают, у таких людей складываются разные мысли, додумывают за меня, но это факты их биографии, не моей. У меня своя жизнь и такая интересная и думать, что там ко мне приклеилось, это бессмысленно. У греков есть понятие — эйдос. Есть человек, а есть то, что люди думают об этом человеке»

Завершающим аккордом в интервью стал сам концерт, который расставил все точки над «i». Дипломированный актер Ильин и его коллеги по группе: гитаристы Денис Хромых, Алексей Баланин, Алексей Назаров и барабанщик Дмитрий Бурдин отыграли программу с нереальной отдачей. Мощный звук, дикая энергетика и песни без купюр — то, что зацепит любого. Беснующиеся гости и море чистого драйва — как доказательство таланта исполнителей.

Состав группы

Александр Ильин Денис Хромых Алексей Баланин Алексей Назаров Дмитрий Бурдин