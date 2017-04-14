Телеком-оператор «Дом.ru» обновил голосовое меню колл-центра и добавил раздел сообщенийв Личном кабинете, благодаря чему обратиться к компании с вопросом стало проще.

Оператор добавил в голосовое меню, которое включается при звонке в колл-центр, часто запрашиваемую информацию – о балансе, номере договора, подключении обещанного платежа. Теперь, чтобы получить эту информацию, не нужно ждать ответа оператора. Сервис доступен при звонке с мобильного телефона, привязанного к договору с «Дом.ru». Сделать это можно в Личном кабинете на сайте https://lk.domru.ru/login, колл-центре, центрах продаж.

Отправить сообщение компании теперь можно в Личном кабинете, где появился раздел «Связь с «Дом.ru». Отправляя письмо, клиент указывает желаемый способ обратной связи: ответное сообщение, телефон или e-mail. Обращение будет обработано в течение 12 часов.

«Новые сервисы – еще один шаг на пути к многоканальному обслуживанию. Каждый пользователь сам выбирает удобный канал общения и получает оперативную профессиональную помощь в решении вопросов. Мы совершенствуем систему клиентского обслуживания, учитывая пожелания клиентов», — комментирует директор объединенного контакт-центра «Дом.ru» Елена Козлова.