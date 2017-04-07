В Волгоградской области в скором времени откроется новый железнодорожный маршрут, который будет ходить до Михайловки. Начиная с 10 апреля, пригородное сообщение на линии «Качалино-Арчеда» (Фролово) продлевается до станции Себряково (Михайловка).

Маршрут будут обслуживать новые комфортабельные рельсовые автобусы серии РА-2, оборудованные системой кондиционирования воздуха, биотуалетами и беспроводным доступом в интернет.

В настоящее время среднемесячный пассажиропоток на участке Волгоград – Арчеда превышает 13 тысяч пассажиров. Планируется, что продленный маршрут до Себряково тоже будет востребован жителями региона.

С декабря 2015 года на маршруте «Волгоград — Арчеда» два комфортабельных рельсовых автобуса РА-2 заменили старые вагоны на локомотивной тяге. На сегодняшний день в арсенале «Волгоградтранспригород» уже 9 рельсовых автобусов, причем четыре из них направлены в регион в последние три года. Современная техника работает на семи наиболее востребованных маршрутах волгоградского региона. Кроме того, в феврале 2016 года на пригородные линии вышел новый электропоезд, укомплектованный энергосберегающим оборудованием, системой микроклимата, видеонаблюдением в салонах и тамбурах, спецустройствами для проезда пассажиров с ограниченными возможностями.