Безопасности на дорогах и жизням автолюбителей угрожают некачественные импортные колесные диски, которые уже плотно вошли в ассортимент автодеталей по всей России. За импортом колесных дисков следят не так тщательно, как было бы нужно, и именно из-за этого рынок наводнили дешевые подделки. Качество у таких дисков очень и очень низкое, и они не отвечают соответствующим требованиям безопасности.

По данным издания «Российская газета», в 2016 году до 90% колесных дисков из алюминия были импортированы из Китая. Такие диски очень популярны в первую очередь из-за своей низкой цены. Снижение цены такого товара достигается снижением качества и надежности. Например, разница в весе между китайскими некачественными колесами и качественными аналогами достигает почти 2 кг с одного колеса. Покупая некачественные (или дешевые) диски, стоит помнить, что низкопробная деталь является источником смертельной угрозы, при этом затраты на ремонт существенно возрастают. По словам вице-президента Автомобильной сервисной ассоциации Александра Казаченко, сравнительные краш-тесты, которые проводила независимая компания Continental Safety Engineering по заказу крупного производителя автомобилей, показали, что китайские запчасти деформируются сильнее по сравнению с оригинальными, а в случае ДТП ремонт обходится в три раза дороже, что подтверждается расчетами ассоциации.

Для того, чтобы узнать, как много на российском рынке некачественных дисков, эксперты журнала «Авторевю» провели испытания на стойкость к ударам и усталостную прочность легкосплавных колес нескольких популярных 16-дюймовых моделей. Из шести тестируемых китайских дисков половина полностью провалила испытания. После пробегов с циклической нагрузкой в спицах появились трещины, а на ударных испытаниях новые образцы, не подвергавшиеся циклическим нагрузкам, разлетелись вдребезги. При этом «левые» диски были снабжены яркими наклейками, свидетельствующими о соответствии всем необходимым нормативам и стандартам.

Помимо всего прочего, ни обычный покупатель, ни даже специалист не сможет отличить на глаз качественную продукцию от некачественной. А все из-за того, что сегодня на колеса разных стран и разные модели (до 400 моделей) выдается один сертификат. Да и к тому же получить «левый» сертификат гораздо проще.

Как поясняет кандидат технических наук, доцент МАДИ Александр Вахромеев: «Процедура сертификационного испытания колес, которая создавалась в России последние 25 лет, обеспечивает очень высокое качество оценки продукции. Однако импортеры в большинстве случаев предпочитают покупать сертификаты. Если обязательная сертификация не будет выполняться, количество ДТП и смертность на дорогах будут расти».

Как прогнозируют эксперты, в 2017 году продажи новых автомобилей в РФ вырастут на 5%, в 2018 — на 7%, в 2019 — на 10%. А вместе с ними вырастет и продажа, а значит и импорт колесных дисков, представляющих опасность для всех участников дорожного движения. Не пора ли что-то менять?