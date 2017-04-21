Уже в ближайшие годы Волгоград получит одну из самых протяженных набережных, которые есть на Волге. На данный момент в городе ведется строительство нулевой продольной, а вслед за ней будет благоустроена территория вдоль Волги от Ворошиловского района до стадиона «Волгоград-Арена».

Именно эта территория сможет претендовать на звание самой длинной набережной на Волге. Благоустройство набережной планируют завершить к 2019 году, но большая часть работ будет закончена уже до начала чемпионата мира по футболу 2018.

Средства на первоначальные работы по благоустройству данной территории были выделены из федерального бюджета. Как сообщает РИА «ФедералПресс», главный архитектор региона Елена Прохорова на форуме «Имидж Волгограда» отметила, что сохранение архитектурного облика города – одна из самых сложных задач в деле формирования позитивного имиджа. По ее словам, набережная Сталинграда была не только самой красивой, но и самой протяженной на Волге. «На сегодняшний день мы видим, что идет развитие, начато много проектов, строится нулевая продольная, и в завершении мы будем иметь благоустроенную набережную,» — отмечает Елена Прохорова.