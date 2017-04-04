На строительной площадке стадиона «Волгоград-Арена» начался монтаж оборудования, необходимого для подъема вантовой кровли. На компрессионном кольце, расположенном на высоте 40 метров, будут смонтированы 12 гидравлических маслостанций и маслопровод. С помощью этого оборудования рабочие смогут выполнить поэтапный подъем вантовой системы в проектное положение над трибунами. Гидравлической системой будут управлять с помощью специального программного обеспечения и оборудования, доставленного на время монтажа из Франции.

Рабочие уже завершили геодезическую выверку тросов вантовой системы, разложенных на временных поддерживающих конструкциях. На компрессионное кольцо установлено 62 из 88 домкратов. Одновременно на площади будущего футбольного поля производится устройство рельсовых путей для движения башенных кранов, при помощи которых будет выполняться подъем вантовой системы, ее дооснащение конструктивными элементами и перестановка гидравлического оборудования для второго этапа подъема.

Одновременно с монтажом оборудования на площадке продолжается монтаж предварительно укрупненных блоков ферм, которые соединят фасад и компрессионное кольцо и сформируют покрытие стадиона над зоной фойе. Цельная конструкция, включающая внутреннее компрессионное кольцо, фасад и фермы покрытия, примет нагрузку от вантовой системы и обеспечит ее устойчивость.

Уже сейчас 7 из 11 зданий входных групп (билетные кассы, контрольно-пропускные пункты и проходные) были переданы для проведения отделочных работ. Оставшиеся 4 здания будут завершены до конца мая текущего года.

Степень готовности конструкции обходной пешеходной эстакады составляет 66%. Специалисты осуществляют гидроизоляцию и обратную засыпку лестниц напротив сектора «А», которые будут вести к автомобильному проезду под обходной пешеходной эстакадой. Продолжаются работы по внутренней отделке помещений стадиона, монтажу внутренних инженерных сетей. В отдельно стоящих зданиях трансформаторных подстанций начат монтаж силового оборудования (трансформаторов).

Завершено устройство откоса в пределах границ площадки строительства – подготовленная территория передана под устройство локальных очистных сооружений ливневых сточных вод.

Строители приступили к разработке грунта и его замещению в зоне стыковки с будущей рокадной дорогой по правому берегу р. Волга. На сопредельной территории с пр. Ленина начаты работы по вертикальной планировке территории с последующей передачей под устройство тротуарной плитки.