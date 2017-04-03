В северных районах области начался весенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь. Он продлится до 10 апреля включительно.

С 1 апреля охотиться на селезней уток, на гусей (за исключением серых) и вальдшнепов можно будет в Алексеевском, Даниловском, Дубовском, Еланском, Жирновском, Иловлинском, Камышинском, Киквидзенском, Клетском, Котовском, Кумылженском, Нехаевском, Новоаннинском, Новониколаевском, Ольховском, Руднянском, Серафимовичском, Урюпинском, Фроловском районах и городском округе Михайловка.

При этом в южных районах области — Быковском, Городищенском, Калачевском, Котельниковском, Ленинском, Николаевском, Октябрьском, Палласовском, Светлоярском, Среднеахтубинском, Суровикинском, Старополтавском и Чернышковском – сезон охоты был открыт 25 марта и уже завершился.

По данным Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, в ряде охотничьих угодий Волгоградской области введен запрет на добычу водоплавающей и боровой дичи. Это «Островское» охотничье угодье Даниловского района, «Иловлинское», «Нижнегерасимовское» и «Трехостровское» угодья Иловлинского района, «Белогорское», «Добринское» и «Терновское» — Камышинского района, «Клетское» — Клетского района, «Булгаковское», «Замуровское», «Заречное», «Заплавинское», «Ленинское», «Луговое», общедоступные охотничьи угодья Ленинского, «Митякинское» – Руднянского, «Среднедонское» – Серафимовичского, «Среднеахтубинское» – Среднеахтубинского, «Липовское» – Ольховского, «Ветютневское» — Фроловского муниципальных районов, а также «Безымянское» охотугодье городского округа город Михайловка. Связано это с тем, что через территории этих охотугодий не проходит весенняя миграция пернатой дичи. Чтобы численность местных популяций водоплавающих, остающихся в нашем регионе на гнездование, не пострадала, охота здесь запрещена.

Напомним, что в период весенней охоты норма добычи на одного охотника в день на территории региона составляет не более двух гусей и трех селезней уток. При этом запрещен отстрел серого гуся, лысухи, камышницы и самок уток. За несоблюдение правил охоты предусмотрено административное наказание в виде штрафа, либо лишение права охоты, а в особых случаях — уголовная ответственность. Кроме того, при обнаружении у охотника незаконно добытых трофеев с него будет взыскан ущерб, причиненный объектам животного мира.