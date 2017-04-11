В рамках реализации программы по благоустройству инфраструктуры для пассажиров и пешеходов с целью предупреждения несчастных случаев в зоне движения поездов в 2017 году на Приволжской ЖД будут обустроены новые пешеходные переходы.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», в 2017 году пешеходные переходы появятся на перегонах «Сарепта – Бекетовская» и «Сарепта – Шпалопропитка». Новые пешеходные переходы будут оборудованы световой и звуковой сигнализацией, светофорами и динамиками, сигнализирующими о приближении поезда.

Кроме того, для предотвращения случаев травмирования во всех регионах дороги ведется ремонт пассажирских платформ, пешеходных переходов, установка и обновление предупреждающих знаков на станциях, обновление полос безопасности на платформах, улучшение освещения на остановочных пунктах.

Гражданам напоминают, что при проезде или переходе через железнодорожные пути необходимо пользоваться специально оборудованными для этого пешеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными переездами, путепроводами, а также другими местами, обозначенными соответствующими знаками, при этом внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами и (или) работниками железнодорожного транспорта.