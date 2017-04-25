В Волгоградской области ведется мониторинг озимых культур. На днях председатель комитета сельского хозяйства Василий Иванов проинспектировал состояние озимых культур, ведение весенне-полевых работ и готовность техники в хозяйствах Новоаннинского района.

Как отмечает Василий Иванов: «В целом по области ситуация с озимыми стабильная, в этом году посеяно на 300 тысяч гектаров больше, чем в прошлом. Озимые пережили сезон хорошо, если обычно выпадает 7-8% озимых, в этом году меньше 3%. Несмотря на понижение температур, в почве на сегодняшний день достаточное количество влаги».

Отметим, осенью под урожай 2017 года посеяно более 1,4 миллиона гектаров озимых зерновых культур. Весенний мониторинг состояния посевов показал, что 95% «озимки» находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Общая посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в этом году составит более трех миллионов гектаров. В настоящее время аграрии выполняют подкормку озимых культур минеральными удобрениями, ее уже получили посевы на площади более 591 тысячи гектаров.

В ходе весеннее-полевой кампании на сегодняшний день на полях Волгоградской области посеяно порядка 145 тысяч гектаров зерновых и 37 тысяч гектаров технических культур. Всего этой весной предстоит засеять более полутора миллионов гектаров яровых культур. В Новоаннинском районе посеяно яровых зерновых на площади более двух тысяч гектаров, в том числе яровой пшеницы — 1,7 тысячи гектаров, ячменя — 0,35 тысячи гектаров, кукурузы на зерно — 0,3 тысячи гектаров.