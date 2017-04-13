В этом году площадь орошаемых земель увеличится благодаря строительству оросительных систем. Планируется, что площадь новых участков с мелиоративными системами составит шесть тысяч гектаров. Столько же планируют построить в следующем году, увеличив общие показатели по Волгоградской области до 50 тысяч гектаров орошаемых земель.

По данным пресс-службы Администрации Волгоградской области, реализация проектов по строительству и реконструкции оросительных систем в настоящее время ведется в Ленинском, Калачевском, Среднеахтубинском, Светлоярском, Городищенском, Котельниковском, Урюпинском районах. Всего в 2017 году двенадцать сельхозтоваропроизводителей волгоградского региона получат государственную поддержку на реализацию инвестиционных проектов в сфере мелиорации. Строительство оросительных систем позволит фермерам увеличить объем производства овощей, а также обеспечить животноводов собственной кормовой базы.

Стоит отметить, что в 2017 году объем финансирования из федерального бюджета почти в 12 раз больше, чем в 2016. В прошлом году введено в оборот 2,2 тысячи гектаров орошаемых участков, в планах на ближайшие два года ввести еще 12 тысяч гектаров.