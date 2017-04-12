В центре Волгограда в честь праздника православной Пасхи состоится крестный ход. В воскресенье на центральных улицах города православные присоединятся к шествию в честь Светлого Христова Воскресения. Праздничное шествие состоится 16 апреля, начало в 16:00.

Верующие начнут шествие от храма-часовни Александра Невского на Аллее Героев. Завершится крестный ход на нижней террасе Центральной набережной в 17:00. Здесь митрополит волгоградский и камышинский Герман отслужит пасхальную вечерню. После для гостей состоится праздничный концерт.

Также отметим, что в этот день на набережной будут проходить народные гулянья, посвященные празднику Пасхи. Праздничное мероприятие начнется в 11:00.