Уборка парковых и зеленых зон города продолжается. В минувшие дни субботник состоялся в Красноармейском районе. Привести в порядок территорию районной набережной собралось порядка 60 человек. Небезразличные волгоградцы совместно с коммунальными службами убрали территорию от мусора, сухой листвы и веток. Помимо внешнего благоустройства, в текущем году парковую зону рядом с районной набережной ждет комплексная реконструкция.

На массовую уборку своего любимого места отдыха собрались учащиеся местных образовательных учреждений, члены молодежных и общественных организаций и просто неравнодушные горожане. Совместными усилиями волгоградцы очистили от мусора и листвы порядка трех гектаров территории парка. Работники МБУ «ЖКХ Красноармейского района» побелили и окопали свыше 100 деревьев, привели в порядок малые формы.

Как пояснил глава администрации Красноармейского района Антон Конин: «В текущем году парк «Юбилейный», охватывающий территорию рядом с Севастопольской набережной, ждут приятные изменения. На территории будет обновлено тротуарное покрытие, установлены новые лавочки и урны, высажены порядка 200 деревьев. Парк оборудован автоматической системой полива. В обновленном парке появится воркаут-площадка.»

В прошлом году на парковой территории уже высадили несколько десятков саженцев клена, ясеня, крымской сосны и березы и установили поливочный водопровод. В случае победы проекта благоустройства парка «Юбилейный» в городском конкурсе на территории будет проложена новая система освещения. Обновленная зеленая площадка будет использоваться для проведения основных районных праздников и массовых мероприятий.