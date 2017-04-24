На этой неделе на Центральной набережной города будут установлены и запущены часы обратного отсчета BUD Alcohol Free до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. С момента установки часов в городе начнется обратный отсчет дней, часов и минут до старта Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Специальные часы от официального спонсора FIFA будут установлены в самом центре города — на верхней террасе набережной им. 62-й Армии возле фонтана «Искусство».

Торжественная церемония запуска Часов обратного отсчета BUD Alcohol Free до старта Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 состоится 29 апреля в 14.00. В мероприятии примут участие представители администрации города и региона, компании-спонсора, а также посол Волгограда — города-организатора ЧМ-2018, легенда «Ротора» Александр Никитин.

В рамках мероприятия волгоградцы и гости города смогут принять участие в викторинах и конкурсах, поиграть в различные футбольные аттракционы в специальном шатре, установленном на верхней террасе набережной. Самые активные получат памятные подарки от организаторов.

Отметим, что запуск часов обратного отсчета – совместный проект АНО «Оргкомитет «Россия-2018», спонсора FIFA, представленного брендом BUD Alcohol Free и регионов, принимающих ЧМ-2018. Данная инициатива уже стала символом приближающегося чемпионата. В ближайший год, как отмечают организаторы, такие символы должны появиться в знаковых местах и аэропортах всех 11 городов-организаторов. Установка часов в Волгограде проводится при поддержке регионального комитета 2018 и администрации города.