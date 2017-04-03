На мотокроссе в Волжском впервые выступили девушки

В минувшие выходные в Волжском состоялись соревнования по мотокроссу, которые проходят ежегодно уже на протяжении 14 лет. В этом году соревнования были включены в официальный календарь Федерации мотоциклетного спорта России. Участники съехались сюда из разных уголков России.

На этих соревнованиях было много нового. В первую очередь нужно отметить, что на волжскую трассу впервые выехали девушки. Также, тут впервые выступали гонщики на квадроциклах. И впервые мотокросс в Волжском собрал столько участников со всей России.

77 участников приехали в Волжский из 15 регионов России. Гонщики выступали в шести классах: 65, 85, 125 куб.см, Open, квадроциклы и Мастер. В классах 65, 85 и 125 см3 конкуренцию юношам составили девушки. Половина всех наград турнира была завоёвана представителями Пензы. В классе «Мастер» победителем стал один из организаторов турнира волжанин Сергей Ефремов. В классе квадроциклы выступали пятеро спортсменов из Волгограда, Волжского и, конечно, Пензы.

Ну а чтобы зрители не остались в стороне, специально для них после официальных заездов был проведён конкурс на самый зрелищный прыжок. Победителя выбирали по овациям наблюдателей. Призовой фонд достался сразу двум спортсменам – пензенцам Сергею Прытову (чемпиону России в классе 125 см3) и Николаю Корневу. Следующий турнир по мотокроссу пройдёт в Волжском 14 октября.

Ну а сейчас о победителях:

Класс 65 куб.см. (мальчики)

1 место — Дроздов Станислав, г. Новочеркасск

2 место — Свистунов Никита, г. Пенза

3 место — Бирюков Иван, г. Подольск

Класс 85 куб.см. (мальчики)

1 место — Хайтметов Курбан, г. Пенза

2 место — Лейман Кирил, г. Пенза

3 место — Шарий Артем, г. Астрахань

Класс 125 куб.см. (юниоры)

1 место — Прытов Сергей, г. Пенза

2 место — Мятлин Станислав, г. Пенза

3 место — Корнев Николай, г. Пенза

Класс Open (мужчины)

1 место — Уколов Александр, г. Пенза

2 место — Степанов Сергей, г. Пенза

3 место — Васильев Виталий, г. Красный Сулин

Класс квадроциклы (мужчины)

1 место — Жукович Илья, г. Волгоград

2 место — Белкин Игорь, г. Пенза

3 место — Калачиков Юрий, г. Волжский

Класс Мастер (мужчины)

1 место — Ефремов Сергей, г. Волжский

2 место — Назаров Валерий, г. Казань

3 место — Игнашов Андрей, г. Ярославль