Во время субботника в Красноармейском районе на бульваре им. Энгельса были высажены первые 10 саженцев каштана. Деревца выращены в местном дендрарии и потому хорошо адаптированы к климатическим условиям региона. В самое ближайшее время в парках и скверах самого южного района города появятся порядка 150 единиц новых зеленых насаждений.

Саженцы конского каштана, выращенные в районном дендрарии, были высажены в парковой зоне бульвара им. Энгельса специалистами МБУ «ЖКХ Красноармейского района». А уже в ближайшее время улицы района украсят еще свыше 150 деревьев лиственных пород.

Кроме бульвара Энгельса, работы по наведению порядка прошли и на улице Удмуртской. Здесь было собрано несколько десятков мешков мусора. Работы велись возле социальных учреждений района, а на придомовых территориях к работникам управляющих компаний присоединились сотни жителей многоквартирных домов.

С наступлением устойчивой теплой погоды работы по всем направлениям внешнего благоустройства города будут усилены. В частности, во всех районах областного центра планируется высадить порядка 1,5 тысяч деревьев и 2 тысячи кустарников.