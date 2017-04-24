В ближайшие дни пассажиры троллейбусов смогут стать участниками акции «Счастливый маршрут», которую проводит для своих пассажиров муниципальное предприятие «Метроэлектротранс».

Акция будет проходить 25 и 26 апреля. Все те, кто купит в этот день билет на проезд в троллейбусе по одному из маршрутов – №8, 8А или 12, автоматически становится участником акции. Победителей акции определит случай.

Следующий шаг на пути к призу – в эти же дни заявить о своем участии в акции, зарегистрировав номер и серию билета одним из способов: отправив смс–сообщение на номер 8 (904) 774-75-76, сообщив ФИО, номер и серию контрольного билета и свой контактный телефон, или сообщение с пометкой «Акция «Счастливый маршрут» на адрес электронной почты gortransvolga@mail.ru. Один участник может зарегистрировать неограниченное количество билетов.

Определение победителя происходит путем случайного выбора среди участников акции, зарегистрировавших свои билеты. По итогам акции будет выявлено 20 победителей, всех их ждут призы от «Метроэлектротранса».

Справка: Самый протяженный троллейбусный маршрут №8а (20 850 м) проходит по Первой Продольной через пять районов Волгограда – от площади Куйбышева в Советском районе до Спартановки в Тракторозаводском районе. На втором и третьем месте по протяженности – троллейбусные маршруты №12 «Детский центр – Спартановка» (16 675 м) и №8 «Вокзал – Спартановка» (15 975 м).