С каждым днем Мемориальный парк у подножия Мамаева Кургана преображается и обретает облагороженный вид. На территории парка уже появились пешеходные дорожки, деревья прошли санитарную обработку, а самые старые и погибшие были удалены. Для центрального элемента Мемориального парка — Аллеи России — архитекторы подобрали красную плитку с оригинальной геометрией укладки. Тут уже уложили рулонный газон и начали высаживать деревья. В общей сложности тут будет высажено 352 саженца различных деревьев и кустарников.

До конца апреля здесь планируют высадить саженцы клена пяти разновидностей, черемухи, рябины, лиственницы, сосны, ели, калины, бересклета европейского, березы. Саженцы уже были доставлены в Волгоград из подмосковного питомника и начали высаживаться в парке. По оценке специалистов, растения хорошо перенесли дорогу и в настоящее время готовы к высадке в грунт. С учетом особенностей местного климата в парке созданы условия для успешного роста саженцев.

Открытие Аллеи России в Волгограде планируется в День Победы. Кульминацией мероприятия станет высадка кустов Сирени Победы рядом с памятным знаком, установленным в 1965 году жителями города в Мемориальном парке у подножия Мамаева Кургана. Отметим также, что в ходе реализации проекта на территории парка появится еще один знак, символизирующий исторический и природный памятник – Сталинградский тополь. Ствол будет выполнен в форме рук, а листики – в виде ладошек.

Добавим, на территории парка, помимо зеленых ансамблей с цветами и кустарниками, будут сооружены велосипедные и пешеходные дорожки, установлены современные парковые светильники и садовая мебель, адаптированная для маломобильных групп населения. Планируется, что реконструкция завершится к лету 2018 года.