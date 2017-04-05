С наступлением теплой погоды дачники приступили к работам на своих участках. Вслед за открытием дачного сезона начался и поливной. Многие собственники частных домовладений подготовились к поливному сезону еще зимой, установив счетчики заранее. Но несмотря на неоднократные предупреждения ресурсоснабжающей организации, многие домовладельцы отложили решение этого вопроса на весну. Это закономерно привело к длинным очередям при оформлении документов.

На 1 апреля счетчики установлены в 58% частных домовладений

Ежедневно Центр обслуживания клиентов на Пархоменко, 47а для подачи заявки на опломбирование водомера посещает порядка 350 человек. На 1 апреля количество введенных в эксплуатацию приборов учета в частном секторе составило 27 537 штук, еще 3 870 собственников подали документы и ожидают опломбирования. Это составляет 58% от общего числа жилых домов частного сектора в Волгограде. В остальных домовладениях счетчики еще не установлены.

Напомним, что с 1 апреля 2017 года начисление платы за полив земельного участка для тех, у кого не установлен прибор учета, будет рассчитываться как разница между общей площадью земельного участка и суммарной площадью всех построек. Таким образом, уже в мае собственники жилых домов могут получить квитанции, которые их мало порадуют: расчет за сотку земли составляет 889,64 рублей.

При наличии прибора учета весь объем израсходованной воды определяется по показаниям счетчика. И, как правило, это в разы дешевле, чем по нормативам.

Опоздавшим будут делать расчет по дате заявления

Абонентам, которые уже подали заявление на опломбировку прибора учета, но до 1 апреля не получили долгожданную пломбу на счетчике, начисления будут рассчитываться по тарифам, а не по поливному нормативу. В концессии принято решение делать расчеты по установленным счетчикам, уже начиная с момента подачи заявления, без наличия пломб на водомерах (если абонент не указал на заявлении показания счетчика на день установки прибора учета, показания прибора учета будут приняты как нулевые).

Абонентам, которые не установили счетчик и не подали заявление на его опломбировку, начисления будут произведены по нормативу.

Для удобства абонентов

В связи с увеличением потока посетителей компания изменила график работы Центра обслуживания клиентов, увеличив часы работы в будние дни на 2 часа — до 19:00. Кроме того, абоненты, не имеющие возможности подать документы среди недели, могут предварительно записаться по телефону 51-57-72 на прием в субботу. Жители южных районов города (Красноармейского, Кировского и Советского) по вопросам установки счетчиков могут обратиться в отдел договоров с абонентами по адресу ул. Писемского, 1а.

Ряд вопросов, в том числе подачу заявки на опломбировку, можно решить удаленно, воспользовавшись сайтом концессий http://investvoda.ru. В разделе «Потребителям» размещена вся необходимая информация. По всем возникающим вопросам за консультацией можно обратиться по телефону круглосуточного контакт-центра компании 99-67-96. Операторы работают в круглосуточном режиме.