Чувствуете? Это снова пятница, и снова выходные манят провести время весело. А «Живой Волгоград» снова составил программу на выходные, где есть мероприятия на любой вкус.

14 апреля:

15.00 — Первый день открытого первенства Волгоградской области по фигурному катанию на коньках на ледовом катке «Новое Поколение»;

15.00 — Открытие выставки «На страже Отечества» в Мемориальном историческом музее;

19.00 — Вечер уютной музыки в «Стальной Крысе» с группами By the way, «Черным по белому» и «Вокзал Потерянных Снов»;

19.00 — Акустический cover квартирник, где группа «20/15» и Алексей Новиков исполнят каверы на известные зарубежные группы.

15 апреля:

8.00 — Старт седьмого Гагаринского веломарафона на дистанции 200 км от Европы, приуроченный к 70-летию пуска первой баллистической ракеты на полигоне Капустин Яр;

8.00 — Второй день открытого первенства Волгоградской области по фигурному катанию на коньках на ледовом катке «Новое Поколение»;

9.00 — Parkrun — еженедельный утренний забег на 5 км на у Панорамы;

10.00 — Открытие летне-весеннего сезона, выставка ретро-авто и многое другое в парке «Волжский» в этот день;

12.00 — IX фестиваль «Дни Германии в Волгограде», который просто насыщен различными мероприятиями и продлится до 28 апреля;

16.00 — Бои всероссийского ТВ — проекта «Бои Белых Воротничков — Волгоград» в Комсомолле;

18.00 — Концерт органной музыки «Звучанье душ прелестных» в Старой Сарепте.

16 апреля:

8.00 — Третий день открытого первенства Волгоградской области по фигурному катанию на коньках на ледовом катке «Новое Поколение»;

11.00 — Праздник «Светлое Христово Воскресение – 2017» на набережной;

13.00 — Открытый Чемпионат и Первенство Волгоградской области по по черлидингу в физкультурно-оздоровительном комплексе «Молодёжный»;

18.00 — Футбольный матч «Pотор-Волгоград — Краснодар-2» на стадионе «Олимпия»

Вот такая насыщенная культурная программа на выходные. Все подробности об этих и других мероприятиях вы можете найти в нашем не менее Живом календаре.