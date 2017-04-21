В этом году у волгоградцев не будет фотографий на фоне затопленных каруселей с Центральной набережной. Долгие годы жители и гости города наблюдали за тем, как детские карусели затапливает во время паводка. Часть каруселей уходила под воду и находилась там до тех пор, пока вода не отступала.

Этой весной карусель все же решили поднять повыше на время половодья. Детский аттракцион был заблаговременно перенесен на уровень выше. Так что в этом году карусели будут находиться на суше. Перенесут ли их обратно, увидим уже после паводка.