В этом году у волгоградцев не будет фотографий на фоне затопленных каруселей с Центральной набережной. Долгие годы жители и гости города наблюдали за тем, как детские карусели затапливает во время паводка. Часть каруселей уходила под воду и находилась там до тех пор, пока вода не отступала.

фото 2016 года

Этой весной карусель все же решили поднять повыше на время половодья. Детский аттракцион был заблаговременно перенесен на уровень выше. Так что в этом году карусели будут находиться на суше. Перенесут ли их обратно, увидим уже после паводка.

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