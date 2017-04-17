В кинотеатрах страны стартовал первый масштабный российский фильм о космосе «Время Первых», снятый в формате 3D. Уже сейчас можно посмотреть, как происходил съемочный процесс – фильм о фильме доступен бесплатно только на «МегаФон.ТВ».

В основе фильма «Время первых» — реальные события о первом в истории выходе человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов с корабля «Восход-2».

Роли космонавтов Леонова и Беляева исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский, для которых съемки этого фильма — первый опыт работы вместе. Сергея Королева сыграл Владимир Ильин.

Евгений Миронов, который выступает в ленте еще и в роли продюсера, признается, что был потрясен этой историей и «заболел» ей, посмотрев документальный фильм о первом выходе в открытый космос.

«Леонов — подлинный герой, каких сейчас не хватаем современному кино и литературе. Он сознательно пошел на величайший риск, ведь невозможно было просчитать все до конца. Они с Беляевым сделали шаг в бездну. Я понял, что из этого нужно сделать большое кино», — говорит он.

Дважды герой Советского союза, космонавт Алексей Леонов выступил одним из главных консультантов картины и одобрил результат проделанной работы. Свое мнение о фильме уже может составить и зритель – лента «Время первых» вышла в прокат по всей России 6-го апреля. А уже сегодня компании «МегаФон» и «Bazelevs» предлагают виртуально побывать на съемочной площадке картины и узнать, как создавался первый масштабный российский триллер о космосе – каждому зрителю доступен для бесплатного просмотра фильм о фильме в сервисе «МегаФон.ТВ».

«МегаФон» связывает с космосом не только премьера фильма «Время первых». Сегодня на космодроме «Восточный» и в городе Циолковском развернута мобильная сеть четвертого поколения 4G/LTE, которая обеспечивает поистине «космические» скорости передачи данных.

Первая часть фильма о фильме "Время первых" Смотреть